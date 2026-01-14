Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Изменен состав Попечительского совета Фонда страхования вкладов

    Финансы
    • 14 января, 2026
    • 16:04
    Изменен состав Попечительского совета Фонда страхования вкладов

    В составе Попечительского совета Фонда страхования вкладов произведены изменения.

    Как сообщает Report, члена Совета, заведующего отделом политики по финансовым услугам аппарата Министерства финансов Зияддина Аллахвердиева сменил его заместитель Гюндюз Алиев.

    Кроме того, Совет покинул Садиг Алиев, который ранее был назначен директором Государственного агентства казначейства и представлял в Попечительском совете Минтруда и социальной защиты населения.

    В настоящее время Попечительский совет возглавляет заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Гюляр Пашаева. Ее заместителем в Совете является генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде.

    В Попечительский совет также входят первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, зампред правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Эльмир Хабибуллаев и член правления ОАО Kapital Bank Фарид Хидаятзаде.

    Фонд страхования вкладов Попечительский совет состав изменения
    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının tərkibi dəyişib

