İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının tərkibi dəyişib

    Maliyyə
    • 14 yanvar, 2026
    • 15:33
    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının tərkibi dəyişib

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının tərkibində dəyişiklik olub.

    "Report" xəbər verir ki, Şuranın üzvü olan Maliyyə Nazirliyinin aparatının Maliyyə Xidmətləri üzrə siyasət şöbəsinin müdiri Ziyəddin Allahverdiyevi onun müavini Gündüz Əliyev əvəz edib.

    Bundan başqa, bir qədər əvvəl Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinə direktor təyin edilmiş və indiyə qədər Himayəçilik Şurasında Əmək və Əhalilinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyini təmsil edən Sadiq Əliyev Şuranı tərk edib.

    Hazırda Himayəçilik Şurasına Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədr müavini Gülər Paşayeva sədrlik edir. Onun Şuradakı müavini isə AMB-nin baş direktoru Şahin Mahmudzadədir.

    Himayəçilik Şurasına həmçinin iqtisadiyyat nazirinin I müavini Elnur Əliyev, "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin İdarə Heyətinin (İH) sədr müavini Elmir Həbibullayev və "Kapital Bank" ASC-nin İH-nin üzvü Fərid Hidayətzadə daxildir.

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Himayəçilik Şurası

    Son xəbərlər

    15:44

    Azərbaycanda taxıl sahələri üzrə sığorta ödənişi 63 % artıb

    ASK
    15:35

    Azər Bağırov: "Braziliyalı futbolçu ilə bağlı hüquqi prosedurların başlanması an məsələsidir"

    Futbol
    15:33

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının tərkibi dəyişib

    Maliyyə
    15:32

    İrəvanın etiraf anı - "hərbi əsir" mifinin sonu və Azərbaycanın yaratdığı reallığın qəbulu - ŞƏRH

    Analitika
    15:31
    Foto

    Adil Kərimli Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:29
    Video

    Ukrayna iki il ərzində 90 milyard avro məbləğində kredit alacaq

    Region
    15:23
    Foto

    Hikmət Hacıyev Qazaxıstan səfiri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:23

    Belçika millisinin futbolçusu "Monako"ya keçib

    Futbol
    15:15

    Müdafiə Nazirliyi və Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti