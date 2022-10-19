ITFC может финансировать выращивание аграрной продукции в Азербайджане

Международная исламская корпорация по финансированию торговли (ITFC), являющаяся дочерней структурой Исламского банка развития, может оказывать финансовую поддержку выращиванию сельскохозяйственной продукции в Азербайджане, а также импорту этой продукции

Международная исламская корпорация по финансированию торговли (ITFC), являющаяся дочерней структурой Исламского банка развития, может оказывать финансовую поддержку выращиванию сельскохозяйственной продукции в Азербайджане, а также импорту этой продукции в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (ABA), этот вопрос обсуждался на встрече с представителями корпорации.

На встрече также были обсуждены вопросы финансирования торговли в Азербайджане, расширения возможностей поддержки малого и среднего бизнеса и другие потенциальные сферы сотрудничества. В рамках обсуждений было отмечено, что ITFC, имеющая годовой оборот в размере 6,5-7 млрд долларов США по финансированию торговли, ранее сотрудничала с местными банками, и сейчас намерена расширить сотрудничество с учетом темпов развития банковской системы.