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ITFC может финансировать выращивание аграрной продукции в Азербайджане

ITFC может финансировать выращивание аграрной продукции в Азербайджане Международная исламская корпорация по финансированию торговли (ITFC), являющаяся дочерней структурой Исламского банка развития, может оказывать финансовую поддержку выращиванию сельскохозяйственной продукции в Азербайджане, а также импорту этой продукции
Финансы
19 октября 2022 г. 16:10
ITFC может финансировать выращивание аграрной продукции в Азербайджане

Международная исламская корпорация по финансированию торговли (ITFC), являющаяся дочерней структурой Исламского банка развития, может оказывать финансовую поддержку выращиванию сельскохозяйственной продукции в Азербайджане, а также импорту этой продукции в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (ABA), этот вопрос обсуждался на встрече с представителями корпорации.

На встрече также были обсуждены вопросы финансирования торговли в Азербайджане, расширения возможностей поддержки малого и среднего бизнеса и другие потенциальные сферы сотрудничества. В рамках обсуждений было отмечено, что ITFC, имеющая годовой оборот в размере 6,5-7 млрд долларов США по финансированию торговли, ранее сотрудничала с местными банками, и сейчас намерена расширить сотрудничество с учетом темпов развития банковской системы.

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Версия на азербайджанском языке ITFC Azərbaycanda aqrar məhsulların yetişdirilməsini maliyyələşdirə bilər

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