Италия увеличила прямые инвестиции в экономику Азербайджана более чем втрое
Финансы
- 21 марта, 2026
- 12:25
В 2025 году Азербайджан вложил в экономику Италии $125 млн 123 тыс. прямых инвестиций, что на 72,8% больше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
В отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Италии в общем объеме инвестиций выросла с 4,1% до 4,9%.
В течение года Италия вложила в экономику Азербайджана 21 млн 956 тыс. прямых инвестиций, что в 3,2 раза больше по сравнению с годом ранее.
В отчетный период доля инвестиций Италии в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций выросла с 0,1% до 0,3%.
Последние новости
12:41
Завтра в регионах Азербайджана местами ожидаются осадкиЭкология
12:31
Штаб разведки Ирака атакован дронами в БагдадеДругие страны
12:25
Италия увеличила прямые инвестиции в экономику Азербайджана более чем втроеФинансы
12:20
Удар РФ по Донецкой области Украины: есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
11:56
Пезешкиан заявил об отсутствии у Ирана намерений конфликтовать с соседямиДругие страны
11:45
ВВС Израиля атаковали штабы "Хезболлах" в БейрутеДругие страны
11:31
Россия атаковала Харьковскую и Запорожскую области Украины: есть погибшие и раненыеДругие страны
11:20
Россия ударила по энергообъекту в Чернигове: обесточена большая часть регионаДругие страны
11:06