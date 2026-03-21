Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Финансы
    • 21 марта, 2026
    • 12:25
    Италия увеличила прямые инвестиции в экономику Азербайджана более чем втрое

    В 2025 году Азербайджан вложил в экономику Италии $125 млн 123 тыс. прямых инвестиций, что на 72,8% больше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    В отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Италии в общем объеме инвестиций выросла с 4,1% до 4,9%.

    В течение года Италия вложила в экономику Азербайджана 21 млн 956 тыс. прямых инвестиций, что в 3,2 раза больше по сравнению с годом ранее.

    В отчетный период доля инвестиций Италии в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций выросла с 0,1% до 0,3%.

    İtaliya Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfədən çox artırıb
