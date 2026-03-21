İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İtaliya Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfədən çox artırıb

    Maliyyə
    • 21 mart, 2026
    • 12:11
    İtaliya Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfədən çox artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycan İtaliyanın iqtisadiyyatına 125 milyon 123 min ABŞ dolları birbaşa investisiya qoyub.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 72,8 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın İtaliya iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 4,1 %-dən 4,9 %-ə qalxıb.

    İl ərzində İtaliya isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 21 milyon 956 min ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 3,2 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə İtaliyanın Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 0,1 %-dən 0,3 %-ə qalxıb.

    Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar 6 milyard 595 milyon 296 min ABŞ dolları (illik müqayisədə 6,4 % az), ölkəyə xaricdən cəlb edilmiş birbaşa investisiyalar isə 2 milyard 528 milyon 104 min ABŞ dolları (43,4 % çox) təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Birbaşa investisiya qoyuluşu İtaliya
    Италия увеличила прямые инвестиции в экономику Азербайджана более чем втрое

