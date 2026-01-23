Историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" выбрал аудитора
Финансы
- 23 января, 2026
- 09:36
Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" завершило открытый тендер на отбор аудитора финансовой отчетности за 2024-2025 годы.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стало ООО RSM Azerbaijan.
Компания-победитель за оказанные услуги получит 44,604 тыс. манатов.
