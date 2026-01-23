Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" выбрал аудитора

    Финансы
    • 23 января, 2026
    • 09:36
    Историко-архитектурный заповедник Ичеришехер выбрал аудитора

    Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" завершило открытый тендер на отбор аудитора финансовой отчетности за 2024-2025 годы.

    Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стало ООО RSM Azerbaijan.

    Компания-победитель за оказанные услуги получит 44,604 тыс. манатов.

    "İçərişəhər" auditor seçib

