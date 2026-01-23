İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    "İçərişəhər" auditor seçib

    Maliyyə
    • 23 yanvar, 2026
    • 09:25
    İçərişəhər auditor seçib

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi 2024-2025-ci illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "RSM Azerbaijan" MMC-dir.

    Qalib şirkətə 44 604 manat ödəniləcək.

    Историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" выбрал аудитора

