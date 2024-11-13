Исполнительный директор: Климатическое финансирование недостаточно ориентировано на сектор отходов

Климатическое финансирование недостаточно ориентировано на сектор отходов.

Климатическое финансирование недостаточно ориентировано на сектор отходов.

Об этом Report сообщил исполнительный директор организации "Устойчивые исследования и действия в интересах экологического развития" (Sustainable Research and Action for Environmental Development - SRADev Nigeria) Лесли Адогейм.

По его словам, имеющиеся небольшие средства используются в неверном направлении: "Эти средства тратятся впустую из-за инвестиций в загрязняющие технологии, которые приносят выгоду группе людей. Крайне важно увеличить и правильно распределить климатическое финансирование в секторе отходов".

Он призвал правительства уделить больше внимания вопросам по утилизации метана и управления пищевыми отходам, подчеркнув, что в рамках СОР29 сделаны соответствующие обращения в различные финансовые организации.