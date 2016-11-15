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    Исполнительный директор ГНФАР встретился с вице-президентом АБР

    На встрече также состоялись обсуждения перспектив сотрудничества между Азербайджаном и АБР

    Баку.15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча между исполнительным директором Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмаром Мовсумовым и вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Венчаем Жангом. Об этом сообщили Report в фонде.

    По информации, в ходе встречи Ш.Мовсумов рассказал о деятельности ГНФАР, в том числе, дал информацию по управлению средствами и инвестициям, работах, проделанных Азербайджаном в рамках Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI).

    В.Жанг рассказал о проектах, реализуемых в Азербайджане при поддержке АБР.

    На встрече также состоялись обсуждения перспектив сотрудничества между Азербайджаном и организацией и других вопросов. 

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