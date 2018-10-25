Исполнительный директор ГНФАР участвует в 10-й ежегодной сессии Всемирного инвестиционного форума

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) Шахмар Мовсумов участвует в 10-й ежегодной сессии Всемирного инвестиционного форума, проходящего 22-26 октября в Женеве (Швейцария) при организации Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

На сессии на тему "Инвестиции в устойчивое развитие" основное внимание уделяется глобальным препятствиям для осуществления международных инвестиций в эру глобализации и индустриализации, инициативам по решению данных проблем, вопросам глобального партнерства.

В мероприятии принимают участие более 6 000 делегатов, представляющих государственный и частный сектора из 160 стран мира.

В ходе мероприятия Ш.Мовсумов выступил с речью на сессии "Диалог суверенных и пенсионных фондов".