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    Исполнительный директор ГНФАР участвует в 10-й ежегодной сессии Всемирного инвестиционного форума

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) Шахмар Мовсумов участвует в 10-й ежегодной сессии Всемирного инвестиционного форума, проходящего 22-26 октября в Женеве (Швейцария) при организации Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

    На сессии на тему "Инвестиции в устойчивое развитие" основное внимание уделяется глобальным препятствиям для осуществления международных инвестиций в эру глобализации и индустриализации, инициативам по решению данных проблем, вопросам глобального партнерства.

    В мероприятии принимают участие более 6 000 делегатов, представляющих государственный и частный сектора из 160 стран мира.

    В ходе мероприятия Ш.Мовсумов выступил с речью на сессии "Диалог суверенных и пенсионных фондов".

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