Иран и Ирак заключили соглашение о запуске платежного механизма

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Главы центральных банков Ирана и Ирака Абдольнасер Хеммати и Али аль-Аллак подписали соглашение о запуске платежного механизма между странами.

Как передает Report cо ссылкой на İRNA, соглашение было подписано в Багдаде.

Главной задачей является устранение препятствий при оплате иракской стороной электричества и газа, импортируемых из Ирана. Механизм также должен помочь при расчетах за другие товары.

"На сегодняшний день и государственный, и частный секторы достигли внушительных объемов товарооборота с Ираном, однако существуют проблемы в сфере межбанковских расчетов, в связи с чем экспортеры сталкиваются со сложностями", - сказал аль-Аллак.

Отметим, что под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами.