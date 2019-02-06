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    Иран и Ирак заключили соглашение о запуске платежного механизма

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Главы центральных банков Ирана и Ирака Абдольнасер Хеммати и Али аль-Аллак подписали соглашение о запуске платежного механизма между странами.

    Как передает Report cо ссылкой на İRNA, соглашение было подписано в Багдаде.

    Главной задачей является устранение препятствий при оплате иракской стороной электричества и газа, импортируемых из Ирана. Механизм также должен помочь при расчетах за другие товары.

    "На сегодняшний день и государственный, и частный секторы достигли внушительных объемов товарооборота с Ираном, однако существуют проблемы в сфере межбанковских расчетов, в связи с чем экспортеры сталкиваются со сложностями", - сказал аль-Аллак.

    Отметим, что под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами.

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