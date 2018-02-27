Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд усиливает систему оценки рисков

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд объявил открытый тендер на создание "Модели кредитного рейтинга" и "Системы раннего предупреждения".

Как сообщает Report, плата за участие составляет 250 манатов.

Претенденты должны представить первичные документы не позднее 4 апреля, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% его стоимости не позднее 16 апреля в административное здание фонда по адресу г.Баку, Насиминский район, пр. Бюльбюля, 40 (Тел.: (012) 441-24-23, внутренний 172). Предложения будут рассмотрены 17 апреля в 15:00 по указанному адресу.

"Модель кредитного рейтинга" предусматривает создание механизма расчета кредитных рисков для фонда, то есть будет проводиться оценка рисков, которые могут создать ипотечные кредиторы в будущем. Система раннего предупреждения предназначена для оценки платежеспособности клиента", - сообщили Report из фонда.