Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд получит в 2026 году из бюджета 100 млн манатов

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 15:11
    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд получит в 2026 году из бюджета 100 млн манатов

    В госбюджете Азербайджана на 2026 год на повышение уставного капитала Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда предусмотрено выделение 85 млн манатов.

    Как сообщает Report, это отражено в бюджетном пакете на 2026 год, который представлен в Милли Меджлис.

    Кроме этого, предполагается, что фонд в следующем году получит 15 млн манатов на субсидирование процентов по банковским кредитам в манатах, полученных предпринимателями (в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2026 года).

    Таким образом, Фонд в 2026 году получит из бюджета 100 млн манатов.

    "Эти средства создадут дополнительные возможности для удовлетворения жилищных потребностей населения и приобретения гражданами жилья на льготных условиях, а также для стимулирования предпринимательской деятельности", - отмечается в документе.

    ипотечный фонд Бюджетный пакет финансирование
    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu gələn il büdcədən 100 milyon manat alacaq
    Azerbaijan's mortgage guarantee fund to get 100M AZN from 2026 state budget

    Последние новости

    16:16

    Лула да Силва будет баллотироваться на пост президента Бразилии в 2026 году

    Другие страны
    16:16
    Фото

    SOCAR обсудил с норвежской компанией ABB вопросы энергоперехода и цифровизацию

    Энергетика
    16:13

    Захарова: Москва следит за ситуацией в Гюмри после ареста мэра города

    В регионе
    16:13

    Азербайджан удвоит лимит по НДС для малого бизнеса

    Бизнес
    16:02

    В Иране экс-сотрудника МАГАТЭ приговорили к 10 годам лишения свободы

    В регионе
    15:58

    Мирзоян и Барро обсудили вашингтонские договоренности

    В регионе
    15:58

    В суде по делу граждан Армении заслушали показания потерпевших: армяне устроили "русскую рулетку"

    Происшествия
    15:46

    Папа Римский и король Британии помолились вместе впервые за 500 лет

    Другие страны
    15:35

    В Азербайджане на расходы на образование в 2026 году выделят 5 млрд манатов

    Наука и образование
    Лента новостей