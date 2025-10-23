Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд получит в 2026 году из бюджета 100 млн манатов

В госбюджете Азербайджана на 2026 год на повышение уставного капитала Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда предусмотрено выделение 85 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в бюджетном пакете на 2026 год, который представлен в Милли Меджлис.

Кроме этого, предполагается, что фонд в следующем году получит 15 млн манатов на субсидирование процентов по банковским кредитам в манатах, полученных предпринимателями (в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2026 года).

Таким образом, Фонд в 2026 году получит из бюджета 100 млн манатов.

"Эти средства создадут дополнительные возможности для удовлетворения жилищных потребностей населения и приобретения гражданами жилья на льготных условиях, а также для стимулирования предпринимательской деятельности", - отмечается в документе.