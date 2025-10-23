İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu gələn il büdcədən 100 milyon manat alacaq

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 14:50
    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu gələn il büdcədən 100 milyon manat alacaq

    2026-cı ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsindən İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun nizamnamə kapitalının artırılması üçün 85 milyon manat, sahibkarların banklardan manatla aldığı (2018-ci il yanvarın 1-dən 2026-cı il dekabrın 31-dək olan dövr) kreditlərə hesablanmış faizlərə görə subsidiyanın verilməsi üçün isə 15 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Beləliklə, Fond gələn il büdcədən 100 milyon manat alacaq.

    "Bu vəsait əhalinin mənzilə tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi, həmçinin sahibkarların fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün əlavə imkanlar yaradacaq", - deyə büdcə zərfində qeyd olunub.

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu Büdcə zərfi

    Son xəbərlər

    14:57

    "Azəristiliktəchizat" satdığı istiliyə görə yığımların həcmini açıqlayıb

    Energetika
    14:54

    Ermənistanın əsirliyində olmuş zərərçəkmiş: "Ruletka" oynayıb əsir yoldaşımı qətlə yetirdilər

    Hadisə
    14:54

    Epizootik vəziyyətlə bağlı tətbiq olunan bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb

    Sağlamlıq
    14:53

    Bakı metrosuna dotasiya 45 %-ə yaxın artırıla bilər

    Maliyyə
    14:52

    Azərbaycan və Ermənistanın İtaliyadakı səfirləri "Sülh mümkündür" adlı müzakirədə iştirak ediblər

    Region
    14:50

    Növbəti il təhsil xərclərinə 5015,9 milyon manat ayrılması planlaşdırılır

    Elm və təhsil
    14:50

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu gələn il büdcədən 100 milyon manat alacaq

    Maliyyə
    14:44

    Gələn ildən Laçına müntəzəm uçuşlara başlanıla bilər

    İnfrastruktur
    14:37

    I Liqada ötən ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti