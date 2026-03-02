Ипотечный фонд выделил банкам новые лимиты на выдачу кредитов

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд распределил между уполномоченными банками новые лимиты для продолжения выдачи ипотечных кредитов по коммерческим и льготным условиям.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, прием заявок на коммерческую ипотеку начнется 5 марта 2026 года с 11:00, на льготную - 6 марта с 11:00.

Подать обращение можно через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия" на портале e-gov с использованием электронных подписей (SİMA Token, SİMA Rəqəmsal, Asan İmza). Гражданам рекомендуется заблаговременно, до 4 марта, зарегистрировать личные кабинеты в системе.

В 2025 году по линии фонда было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 443 млн манатов (+0,7% от показателя 2024 года), объем рефинансирования составил 434,9 млн манатов (–2,8 %). Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, выросли на 8,3 % - до 650 млн манатов, тогда как финансирование из госбюджета сократилось на 8,9% - до 79,9 млн манатов.