Инвестиционная компания Трони увеличивает уставный капитал

ЗАО "Инвестиционная компания Трони" планирует увеличить уставный капитал еще на 300 тыс. манатов или 14,3% - с 2 099 600 до 2 399 600 манатов.

Как сообщает Report, увеличение капитала будет осуществлено за счет повышения номинальной стоимости находящихся в обращении 10 тыс. акций компании с 209,96 до 239,96 манатов.

Напомним, что "Инвестиционная компания Трони" была создана в 2021 году. Ее единственным акционером является Сиявуш Сафиев.