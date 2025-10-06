Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Инвестиционная компания Трони увеличивает уставный капитал

    Финансы
    • 06 октября, 2025
    • 17:52
    Инвестиционная компания Трони увеличивает уставный капитал

    ЗАО "Инвестиционная компания Трони" планирует увеличить уставный капитал еще на 300 тыс. манатов или 14,3% - с 2 099 600 до 2 399 600 манатов.

    Как сообщает Report, увеличение капитала будет осуществлено за счет повышения номинальной стоимости находящихся в обращении 10 тыс. акций компании с 209,96 до 239,96 манатов.

    Напомним, что "Инвестиционная компания Трони" была создана в 2021 году. Ее единственным акционером является Сиявуш Сафиев.

    инвесткомпания Трони уставный капитал
    "Troni İnvestisiya Şirkəti" nizamnamə kapitalını bir qədər də artırır

    Лента новостей