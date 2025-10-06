Инвестиционная компания Трони увеличивает уставный капитал
Финансы
- 06 октября, 2025
- 17:52
ЗАО "Инвестиционная компания Трони" планирует увеличить уставный капитал еще на 300 тыс. манатов или 14,3% - с 2 099 600 до 2 399 600 манатов.
Как сообщает Report, увеличение капитала будет осуществлено за счет повышения номинальной стоимости находящихся в обращении 10 тыс. акций компании с 209,96 до 239,96 манатов.
Напомним, что "Инвестиционная компания Трони" была создана в 2021 году. Ее единственным акционером является Сиявуш Сафиев.
Последние новости
18:15
В Азербайджане впервые началось внедрение функциональности "Открытого банкинга"Финансы
17:58
Азербайджанские стрелки завершили III Игры СНГ с 3 медалями - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
17:56
В Бакинском порту зафиксирован рекордный показатель перевалки грузовИнфраструктура
17:52
Инвестиционная компания Трони увеличивает уставный капиталФинансы
17:52
Планировавшего теракт в синагоге Пятигорска заключили под стражуВ регионе
17:46
В Тбилиси состоится презентация фильма "Полковник", посвященного азербайджанскому военномуВ регионе
17:40
Фото
Президент Узбекистана прибыл с визитом в АзербайджанВнешняя политика
17:40
Цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ по наращиванию добычи - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
17:29