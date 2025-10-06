İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Troni İnvestisiya Şirkəti" nizamnamə kapitalını bir qədər də artırır

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 17:33
    Troni İnvestisiya Şirkəti nizamnamə kapitalını bir qədər də artırır

    "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC nizamnamə kapitalını daha 300 000 manat və yaxud 14,3 % artıraraq 2 099 600 manatdan 2 399 600 manata çatdırmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, kapital artımı maliyyə qurumunun dövriyyədə olan 10 min səhminin nominal dəyərinin 209,96 manatdan 239,96 manata çatdırılması hesabına baş tutacaq.

    Xatırladaq ki, "Troni İnvestisiya Şirkəti" 2021-ci ildə yaradılıb. Onun yeganə səhmdarı Siyavuş Səfiyevdir. Maliyyə qurumu 2022-ci ildə Azərbaycan Mərkəzi Bankından lisenziya alıb.

