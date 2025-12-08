İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Energetika
    • 08 dekabr, 2025
    • 10:55
    Sumqayıtda 2 min abonentin qazı kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərində 2 min abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-sən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhərinin Yaşıl Dərə ərazisinin bir hissəsində d=159 mm-lik orta təzyiqli yeraltı qaz xəttində aşkar olunmuş sızmaların aradan qaldırılması ilə əlaqədar bu gün saat 12:00-dan etibarən 2 min abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qazın verilişi təmir-bərpa işləri başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.

