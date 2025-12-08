Naxçıvanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 11 %-dən çox artıb
Biznes
- 08 dekabr, 2025
- 10:48
Bu il dekabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,3 % artaraq 22 076 olub.
"Report"un yerli bürosu bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, il ərzində aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 11,2 % artaraq 607-yə, aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı 0,4 % artaraq 6 128-ə çatıb.
