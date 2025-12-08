İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Naxçıvanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 11 %-dən çox artıb

    Biznes
    • 08 dekabr, 2025
    • 10:48
    Naxçıvanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 11 %-dən çox artıb

    Bu il dekabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,3 % artaraq 22 076 olub.

    "Report"un yerli bürosu bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, il ərzində aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 11,2 % artaraq 607-yə, aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı 0,4 % artaraq 6 128-ə çatıb.

    Naxçıvan vergi ödəyiciləri

    Son xəbərlər

    11:01

    "YAŞAT" Fondu müalicə və psixoloji dəstək xərcləri üçün 38 milyon manata yaxın pul xərcləyib

    Sosial müdafiə
    10:59

    Azərbaycan iş adamlarının gələn ilin əvvəlində Dağıstana səfəri planlaşdırılır

    Biznes
    10:58

    Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının qeydiyyat bölməsində yeni xidmət istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    10:55

    Sumqayıtda 2 min abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    10:54

    "SOCAR Hackathon 2025"in rəsmi tərəfdaşı məlum olub

    Energetika
    10:53

    İSB "Yaşıl Kart" sistemi çərçivəsində böyük məbləğdə ödəniş edib

    Maliyyə
    10:49

    "YAŞAT" Fondu kredit və borc öhdəlikləri ilə bağlı 7 milyon manatdan çox pul xərcləyib

    Daxili siyasət
    10:48

    Naxçıvanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 11 %-dən çox artıb

    Biznes
    10:43

    ACF İcraiyyə Komitəsinin üzvü: "Azərbaycan çempionatı çox yaxşı təşkil olunmuşdu"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti