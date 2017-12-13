Инвестиции в основной капитал в Азербайджане увеличились на 5%

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года в Азербайджане на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 13 688,4 млн манатов, что на 688,4 млн манатов или 5,3% больше соответствующего показателя прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в ненефтяной сектор направлено 6 051,7 млн манатов или 44,2%, что на 8,5% больше показателя за прошлый год.

На строительно-монтажные работы потрачено 73,4% общего объема инвестиций. На строительство производственных объектов потрачено 77,0%, объектов сферы услуг – 17,1%, жилых домов общей площадью 1,536 млн кв. м – 5,9% общего объема средств. Из внутренних источников в основной капитал направлено 42,2% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 65,6%, банковских кредитов – 12,7%, бюджетных средств – 14,1%, личных средств населения – 5,4%, средств внебюджетных фондов – 1,4%, прочих средств – 0,8%.