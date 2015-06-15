​Инвестиции в нефтяной сектор Азербайджана выросли на 12%

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года объем инвестиций в нефтяной сектор экономики Азербайджана составил 2 758,8 млн. манатов, что на 12,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, инвестиции в ненефтяной сектор в годовом исчислении уменьшились на 0,1% и составили 3 657,5 млн. манатов. Из них 414,4 млн. манатов было потрачено на развитие ненефтяной промышленности. Из средств, направленных в ненефтяной сектор, 55,0% приходится на долю негосударственных предприятий и организаций.

Отметим, что за май инвестиции в нефтяной сектор выросли на 15,3% по сравнению с апрелем текущего года, в ненефтяном секторе наблюдается сокращение на 16,5%. Так, объем инвестиций в нефтяной сектор в апреле составил 570,9 млн. манатов, в мае - 658,1 млн. манатов, в ненефтяной сектор - соответственно 1 064,9 млн. манатов и 889,6 млн. манатов.

Отметим, что за январь-май 2015 года на развитие экономических и социальных сфер страны из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 6416,3 млн. манатов.