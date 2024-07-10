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Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 9,4%

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 9,4% В январе-июне текущего года в Азербайджане в основной капитал инвестировано 7 млрд 984,8 млн манатов, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
10 июля 2024 г. 12:28
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 9,4%

В январе-июне текущего года в Азербайджане в основной капитал инвестировано 7 млрд 984,8 млн манатов, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за год инвестиции в нефтегазовый сектор увеличились на 4,5%, а в ненефтегазовый сектор - на 12,6%.

4 млрд 373,2 млн манатов или 54,8% использованных за 6 месяцев инвестиций пришлось на производственные сферы, 2 млрд 747,3 млн манатов или 34,4% - на сферы обслуживания, 864,3 млн манатов или 10,8% - на строительство жилых домов.

6 млрд 452 млн манатов или 80,8% инвестиций, направленных в основной капитал, составили внутренние инвестиции, 5 млрд 513,4 млн манатов или 69% потрачено непосредственно на строительно-монтажные работы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 9 %-dən çox artıb

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