Инвестиции в экономику Азербайджана за год выросли на 15%

Инвестиции в основной капитал в Азербайджане в январе-марте текущего года составили 4 млрд 49,8 млн манатов инвестиций, в реальном выражении за год (по сравнению с январем-мартом 2025 года) капвложения выросли на 14,9%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, за последний год инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 2,2%, достигнув 2 млрд 523,9 млн манатов.

При этом удельный вес капвложений в ненефтегазовый сектор Азербайджана в I квартале 2026 года составил 62,3%.