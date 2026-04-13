Инвестиции в экономику Азербайджана за год выросли на 15%
Финансы
- 13 апреля, 2026
- 14:04
Инвестиции в основной капитал в Азербайджане в январе-марте текущего года составили 4 млрд 49,8 млн манатов инвестиций, в реальном выражении за год (по сравнению с январем-мартом 2025 года) капвложения выросли на 14,9%.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Согласно информации, за последний год инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 2,2%, достигнув 2 млрд 523,9 млн манатов.
При этом удельный вес капвложений в ненефтегазовый сектор Азербайджана в I квартале 2026 года составил 62,3%.
Последние новости
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33