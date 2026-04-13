    Инвестиции в экономику Азербайджана за год выросли на 15%

    Финансы
    • 13 апреля, 2026
    • 14:04
    Инвестиции в экономику Азербайджана за год выросли на 15%

    Инвестиции в основной капитал в Азербайджане в январе-марте текущего года составили 4 млрд 49,8 млн манатов инвестиций, в реальном выражении за год (по сравнению с январем-мартом 2025 года) капвложения выросли на 14,9%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    Согласно информации, за последний год инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 2,2%, достигнув 2 млрд 523,9 млн манатов.

    При этом удельный вес капвложений в ненефтегазовый сектор Азербайджана в I квартале 2026 года составил 62,3%.

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 15 % artıb

