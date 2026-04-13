Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 15 % artıb
Maliyyə
- 13 aprel, 2026
- 13:56
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda əsas kapitala 4 milyard 49,8 milyon manat və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 14,9 % çox investisiya yönəldilib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, o cümlədən, son 1 ildə qeyri-neft-qaz sektoruna investisiyalar 2,2 % artaraq 2 milyard 523,9 milyon manata çatıb. Beləliklə, rüblük investisiya qoyuluşunda sektorun payı 62,3 % təşkil edib.
