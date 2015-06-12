​Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 45%

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Объем иностранных инвестиций в основной капитал в Азербайджане в январе-мае 2015 года составил 2 625,3 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, рост объема иностранных инвестиций в экономику страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 44,8%.

В структуре инвестиций, направленных в основной капитал зарубежными странами и международными организациями, 2 343,0 млн. манатов (89,3%) пришлось на долю Великобритании, Норвегии, Турции, России, Ирана, США, Швеции и Японии. Лидером по объему инвестиций является Великобритания (32,0% или 839,0 млн. манатов), на втором месте Норвегия (14,1% или 370,5 млн. манатов), на третьем - Турция (13,8% или 363,3 млн. манатов).

Отметим, что в январе-мае 2015 года на развитие экономической и социальной сферы из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 6 416,3 млн. манатов, из которых 76,9% было потрачено на строительно-монтажные работы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем средств, направленных в основной капитал, вырос на 3,7%, на строительно-монтажные работы - на 12,0%. На долю внутренних источников финансирования пришлось 59,1% общего объема инвестиций.