Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана сократились

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Объем инвестиций в основной капитал от иностранных учреждений и организаций в январе-сентябре 2018 года составил 3 992,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, из них 361,4 млн манатов пришлось на сентябрь, 396,3 млн манатов - август, 342,1 млн манатов - июль, 466,2 млн манатов – июнь, 447,7 млн манатов – май, 592,2 млн манатов – апрель, 489,1 млн манатов – март, 437,6 млн манатов – февраль, 459,8 млн манатов – январь. В прошлом месяце инвестиции в экономику страны сократились в месячном сравнении на 8,8%.

Доля инвесторов Великобритании, Турции, Малайзии, Швейцарии, России, Ирана, США, Японии и Чехии составляет 3217,0 млн манатов или 80,6% общего объема инвестиций в основной капитал от иностранных компаний и организаций.