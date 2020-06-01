​Иностранцы сократили расходы в Азербайджане на 80%

Поток иностранцев в Азербайджан в апреле сократился вследствие пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на майский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Объем операций, совершенных иностранными гражданами в Азербайджане с использованием банковских карт, в апреле текущего года составил 19,7 млн манатов. Это на 83,5 млн манатов или 80,91% меньше прошлогоднего показателя.

В январе-апреле сумма транзакций, выполненных иностранцами, составила 231,7 млн манатов. Это на 143,1 млн манатов или 38,18% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.