ING видит потенциал для восстановления экономического роста в Азербайджане до 2,5-3% в 2026 году

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,5% в 2025 году и 2,8% в 2026 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ING.

По сравнению с прошлыми прогнозами, темпы роста ВВП на текущий год снижены на 0,8 процентных пункта, а на 2026 год повышены на 0,3 п.п.

Таким образом, среднегодовой рост ВВП страны в 2025-2026гг прогнозируется на уровне 2,15%.

Согласно прогнозам банка, номинальный ВВП в текущем году составит 79,6 млрд долларов, а в следующем году - достигнет 81,3 млрд долларов.

"Мы понижаем краткосрочные прогнозы по ВВП, бюджету, внешнему балансу и инфляции (CPI) Азербайджана на основе показателей за первую половину 2025 года. Финансовая позиция страны остается устойчивой благодаря значительным государственным активам и взвешенной бюджетной политике. Повышение суверенного рейтинга Moody"s до инвестиционного уровня Baa3 потенциально позитивно для притока портфельных инвестиций. Тем не менее, риск ухода текущего счета в отрицательную зону в следующем году остается высоким, на наш взгляд, что сохраняет в фокусе вопрос стабильности национальной валюты, поскольку цены на нефть и объемы экспорта сталкиваются с препятствиями", - говорится в отчете банка.

Аналитики ING отмечают, что замедление роста ВВП в этом году после уверенного увеличения на 4,1% в 2024 году не стало неожиданностью, однако масштабы замедления превысили прежние прогнозы.

"И нефтяной, и ненефтяной сектора - включая транспорт, строительство и другие отрасли - испытали давление в первом квартале 2025 года, и лишь частично восстановились во втором-квартале.

По данным Госкомстата, предварительные ежемесячные показатели ВВП за июль-август указывают на дальнейшую потерю темпов, при этом промышленное производство и сфера услуг демонстрируют замедление. В долгосрочной перспективе именно топливный сектор остается основным тормозом для роста, в то время как ненефтяные отрасли проявляют устойчивость, но также не застрахованы от общего спада", - отмечают авторы.

По их мнению, фуундаментальные факторы потребления по-прежнему позитивны, и наблюдается более высокая зависимость от роста доходов вместо прежнего акцента на заемные средства, что является положительным сигналом.

"Потребление домохозяйств поддерживается ростом реальных зарплат и стабильной занятостью; последние данные о рынке труда показывают умеренный рост средних месячных доходов. Переход от кредитного к доходному потреблению отражается в замедлении роста розничного кредитования, что ограничивает накопление долговой нагрузки домохозяйств. Корпоративный сектор также стабилизировался: опросы деловых настроений указывают на осторожный оптимизм в ненефтяных отраслях. Однако топливный сектор (за исключением последних месяцев) продолжает оказывать давление на общий рост промышленности, а недавнее замедление корпоративного кредитования свидетельствует о сохраняющейся слабости инвестиционного спроса. Поэтому мы понизили прогноз роста ВВП на 2025 год с 2,3% до 1,5%, но при этом видим потенциал для восстановления до 2,5-3% в следующем году, если улучшатся внешние условия и ускорятся государственные инвестиции", - подчеркивают аналитики.

Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана рост ВВП ожидается на уровне 3% в 2025 году, 2,9% в 2026 году и 3,6% в 2027 году.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает рост в 2025-2026гг на уровне 2% в год, Fitch Ratings - 3,5% в 2025 году и 2,5% в 2026 году, Moody"s - 2,5% в год.

Международный валютный фонд на 2025-2026гг прогнозирует рост на 3,5% и 2,5% соответственно, а Европейский банк реконструкции и развития - в 2025 году на 3%, в 2026 году - 2,5%. Азиатский банк развития рост в ближайшие два года прогнозирует на уровне 2,4% и 2% соответственно, Всемирный банк ожидает в 2025 году экономический рост в Азербайджане на уровне 2,6%, а в 2026 году - 2,4%.

В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, а в январе-августе 2025 года - на 1%.