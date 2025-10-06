ING gələn il Azərbaycanda 2,5-3 % iqtisadi artım üçün potensial görür
- 06 oktyabr, 2025
- 15:32
Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group" Azərbaycan iqtisadiyyatının 2025-ci ildə 1,5 %, 2026-cı ildə isə 2,8 % artacağını proqnozlaşdırır.
Bu barədə "Report" ING-yə istinadən xəbər verir.
Əvvəlki proqnozlarla müqayisədə 2025-ci il üçün ümumi daxili məhsulun (ÜDM) artım tempi 0,8 faiz bəndi azaldılıb, 2026-cı il üçün isə 0,3 faiz bəndi artırılıb.
Beləliklə, ING 2025-2026-cı illərdə Azərbaycanda ÜDM-in orta illik artımını 2,15 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.
Bankın proqnozlarına görə, cari ildə nominal ÜDM 79,6 milyard ABŞ dolları təşkil edəcək, gələn il isə 81,3 milyard ABŞ dollarına çatacaq.
"Biz Azərbaycanın ÜDM, büdcə, xarici balans və inflyasiyası (CPI) üzrə qısamüddətli proqnozları bu ilin birinci yarısının göstəricilərinə əsaslanaraq aşağı salırıq. Ölkənin maliyyə mövqeyi əhəmiyyətli dövlət aktivləri və balanslaşdırılmış büdcə siyasəti sayəsində dayanıqlı olaraq qalır. "Moody's"in suveren reytinqinin "Baa3" investisiya səviyyəsinə yüksəldilməsi portfel investisiyalarının axını üçün müsbət amildir. Buna baxmayaraq, cari hesabın gələn il mənfi zonaya keçməsi riski yüksək olaraq qalır", - bankın hesabatında vurğulanıb.
ING analitikləri qeyd ediblər ki, 2024-cü ildə 4,1 %-lik artımdan sonra bu il ÜDM artımının yavaşlaması gözlənilməz olmayıb, ancaq yavaşlamanın miqyası əvvəlki proqnozları üstələyib.
"Həm neft, həm də qeyri-neft sektorları - nəqliyyat, tikinti və digər sahələr daxil olmaqla - 2025-ci ilin birinci rübündə təzyiqə məruz qalıb və ikinci rübdə qismən bərpa olunub.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə, iyul-avqust ayları üzrə ilkin aylıq ÜDM göstəriciləri artım tempinin daha da zəiflədiyini göstərir, sənaye istehsalı və xidmət sahəsində də yavaşlama müşahidə olunur.
Uzunmüddətli perspektivdə məhz yanacaq sektoru artım üçün əsas maneə olaraq qalır, qeyri-neft sahələri isə dayanıqlılıq nümayiş etdirir, lakin onlar da ümumi azalmadan sığortalanmayıb", - müəlliflər qeyd ediblər.
Onların fikrincə, istehlakın fundamental amilləri hələ də müsbətdir.
"Ev təsərrüfatlarının istehlakı real əmək haqlarının artımı və sabit məşğulluq hesabına dəstəklənir; əmək bazarına dair son məlumatlar orta aylıq gəlirlərin mülayim artımını göstərir. Korporativ sektor sabitləşib: biznes ilə bağlı sorğular qeyri-neft sahələrində ehtiyatlı nikbinliyi göstərir. Lakin yanacaq sektoru (son aylar istisna olmaqla) ümumi sənaye artımına təzyiq göstərməyə davam edir. Korporativ kreditləşmənin son zamanlar yavaşlaması isə investisiya tələbinin davamlı zəifliyindən xəbər verir. Buna görə də biz bu il üçün ÜDM artımı proqnozumuzu 2,3 %-dən 1,5 %-ə endirdik. Lakin xarici şəraitin yaxşılaşması və dövlət investisiyalarının sürətlənməsi halında gələn il 2,5-3 %-ə qədər bərpa üçün potensial görürük", - analitiklər vurğulayıb.
İqtisadiyyat Nazirliyinin proqnozuna görə, ÜDM-in artımı 2025-ci ildə 3 %, 2026-cı ildə 2,9 % və 2027-ci ildə 3,6 % səviyyəsində gözlənilib.
Beynəlxalq reytinq agentliklərinin 2025-2026-cı illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının artımı ilə bağlı proqnozları fərqlənir. "S&P Global" - hər il üçün 2 %, "Fitch Ratings" - 2025-ci ildə 3,5 % və 2026-cı ildə 2,5 %, "Moody's" - hər il 2,5 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.
Beynəlxalq Valyuta Fondu 2025-2026-cı illərdə müvafiq olaraq 3,5 % və 2,5 % səviyyəsində artım proqnozlaşdırır. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı Azərbaycanın iqtisadi artımının 2025-ci ildə 3 %, 2026-cı ildə 2,5 % olacağını proqnozlaşdırır. Asiya İnkişaf Bankı növbəti 2 ildə iqtisadi artımı müvafiq olaraq 2,4 % və 2 % səviyyəsində gözləyir.
Dünya Bankı bu il Azərbaycanda iqtisadi artımın 2,6 %, 2026-cı ildə isə 2,4 % səviyyəsində olacağını gözləyir.
2024-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 4,1 %, 2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında isə 1 % artıb.