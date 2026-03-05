Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    ING снизила ожидания по инфляции в Азербайджане на 2027 год

    Финансы
    05 марта, 2026
    • 16:16
    

    Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2026 году на уровне 5,4%, в 2027 году - 4,6%.

    Как сообщает Report со ссылкой на обновленные данные ING, по сравнению с предыдущим прогнозом ожидания на текущий год повысились на 0,1 процентных пункта (п.п.), тогда как прогноз на 2027 год снизился на 4,3 п.п.

    Согласно данным ING, инфляция в Азербайджане в 2025 году составила 5,6%.

    Аналитики банка ожидают, что в первом квартале 2026 года среднегодовая инфляция будет на уровне 6% (ранее - 5,2%), во втором - 5,7% (ранее - 5,4%), третьем - 5,1% (ранее - 5,3%) и четвертом квартале - 4,9% (ранее - 5,5%).

    По прогнозам Минэкономики Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в 2026 году составит 4,8%, а в 2027 году - 4,5%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (октябрь 2025 года), годовая инфляция в текущем году составит около 5,7%.

    ООН, в свою очередь, прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,1% в этом году. Всемирный банк в 2026 году ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3%, а Азиатский банк развития - 3,5%.

    Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем году на уровне 3%, Fitch Ratings - 4,6%, а Fitch Solutions - в 2026 году на уровне 5,5%, а в 2027 году - 4,8%.

    Согласно данным Госкомитета статистики, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составила 5,6% против 2,2% в 2024 году.

    Азербайджан инфляция ING Group
