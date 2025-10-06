ING пересмотрела прогноз по инфляции в Азербайджане на 2025-2026гг.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 5,1%, в 2026 году - 5,8%.

Как сообщает Report со ссылкой на ING, по сравнению с прошлыми прогнозами ожидания на текущий год понизились на 0,4 процентных пункта, на следующий год повысились на 0,5 п.п.

"Ослабление факторов, стимулирующих инфляцию со стороны спроса, позволило снизить годовой рост индекса потребительских цен (ИПЦ) до 4,9% по состоянию на август после пика в 6,3% в апреле-мае, несмотря на сохраняющееся давление в сегменте продовольствия. Прогнозные индикаторы, включая индекс цен производителей, указывают на некоторое смягчение ценового давления благодаря снижению цен на нефть, хотя издержки на продовольственные компоненты и давление со стороны спроса остаются высокими", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что Центральный банк Азербайджана ожидает, что ИПЦ в среднесрочной перспективе останется ниже 5% в годовом выражении, что соответствует его целевому диапазону 4±2%.

"В июле ЦБА снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 7%, ссылаясь на улучшение инфляционной динамики и более стабильную внешнюю среду. Однако продолжающееся бюджетное стимулирование и устойчиво высокая долларизация баз фондирования банков ограничивают возможности для дальнейшего снижения ставки, если не произойдут дополнительные позитивные сюрпризы на инфляционном фронте", - подчеркивают авторы отчета.

По прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в стране в этом году составит 5,4%, в следующем - 4,8%.

Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (июль 2025 года), инфляция в текущем году установится на отметке 5,7%, в 2026 году - около 5,3%.

ООН, в свою очередь, прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,6% в этом году и 3,1% в следующем. Всемирный банк ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3% в 2025-2026 годах.

Международный валютный фонд прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2025 году в Азербайджане на уровне 5,7%, а годовую - 5,2%. В 2026 году среднегодовая инфляция, по ожидании фонда, составит 4,5%, а в 2027-2029 гг. – 4%. Азиатский банк развития прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 4,2%, в 2026 году - 3,5%.

Международные рейтинговые агентства S&P Global и Moody's прогнозируют среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем и следующем году на уровне 4% и 3% соответственно, а Fitch Ratings 5,3% в 2025 году и 4,6% - в 2026.

Напомним, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в прошлом году составила 2,2%, а в январе-августе 2025 года - 5,6%.