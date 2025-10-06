ING Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün inflyasiya proqnozunu yenidən nəzərdən keçirib
- 06 oktyabr, 2025
- 15:32
Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group" 2025-ci ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 5,1 %, 2026-cı ildə isə 5,8 % olacağını proqnozlaşdırır.
"Report" ING-yə istinadən xəbər verir ki, əvvəlki proqnozlarla müqayisədə cari il üçün gözləntilər 0,4 faiz bəndi azalıb, növbəti il üçün isə 0,5 faiz bəndi artıb.
"Tələb səbəbindən yaranan inflyasiyanı stimullaşdıran amillərin zəifləməsi ərzaq seqmentində davam edən təzyiqlərə baxmayaraq, istehlak qiymətləri indeksinin illik artımını avqustda 4,9 %-ə endirməyə imkan verib. Aprel-may aylarında bu göstərici pik həddə çataraq 6,3 % olub. Proqnoz göstəriciləri, o cümlədən istelak qiymətləri indeksi neftin ucuzlaşması sayəsində qiymət təzyiqinin bir qədər yumşaldığını göstərir, baxmayaraq ki, ərzaq komponentlərinin xərcləri və tələbdən qaynaqlanan təzyiq yüksək olaraq qalır", - hesabatda qeyd olunur.
Analitiklər qeyd edirlər ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı istehlak qiymətləri indeksinin ortamüddətli perspektivdə illik ifadədə 5 %-dən aşağı olacağını gözləyir ki, bu da onun hədəf diapazonuna (4±2 %) uyğundur.
"İyul ayında AMB əsas faiz dərəcəsini 25 baza bəndi azaldaraq 7 %-ə endirib və bu addımı inflyasiya dinamikasının yaxşılaşması və daha sabit xarici mühitlə əlaqələndirib. Lakin davam edən büdcə stimullaşdırması və bankların maliyyələşmə bazalarının dollarlaşma səviyyəsinin yüksək olması, inflyasiya cəbhəsində əlavə müsbət sürprizlərin olmayacağı təqdirdə faiz dərəcəsinin daha da azaldılması imkanlarını məhdudlaşdırır", - hesabatın müəllifləri vurğulayır.
İqtisadiyyat Nazirliyinin proqnozlarına görə, bu il ölkədə orta illik inflyasiya 5,4 %, gələn il 4,8 % təşkil edəcək.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının son proqnozlarına (2025-ci ilin iyul ayı) görə, cari ildə inflyasiya 5,7 %, 2026-cı ildə isə təxminən 5,3 % olacaq.
BMT öz növbəsində Azərbaycanda inflyasiyanın bu il 3,6 %, gələn il isə 3,1 % olacağını proqnozlaşdırır. Dünya Bankı Azərbaycanda 2025-2026-cı illərdə orta illik inflyasiyanın 2,3 % səviyyəsində olacağını gözləyir.
Beynəlxalq Valyuta Fondu 2025-ci ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 5,7 %, illik inflyasiyanın isə 5,2 % olacağını proqnozlaşdırır. Fondun gözləntilərinə görə, 2026-cı ildə orta illik inflyasiya 4,5 %, 2027-2029-cu illərdə isə 4 % təşkil edəcək. Asiya İnkişaf Bankı 2025-ci ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 4,2 %, 2026-cı ildə isə 3,5 % olacağını proqnozlaşdırır.
"S&P Global" və "Moody's" beynəlxalq reytinq agentlikləri 2025-2026-cı illərdə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın müvafiq olaraq 4 % və 3 %, "Fitch Ratings" isə 2025-ci ildə 5,3 % və 2026-cı ildə 4,6 % səviyyəsində olacağını proqnozlaşdırır.
Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2,2 %, 2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında isə 5,6 % təşkil edib.