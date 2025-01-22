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ING: ЦБ Азербайджана в III квартале 2026г начнет ужесточение ДКП

ING: ЦБ Азербайджана в III квартале 2026г начнет ужесточение ДКП Нидерландская компания ING Group прогнозирует, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранит учетную ставку на уровне 7,25% до конца 2025 года.
Финансы
22 января 2025 г. 10:25
ING: ЦБ Азербайджана в III квартале 2026г начнет ужесточение ДКП

Нидерландская компания ING Group прогнозирует, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в третьем квартале 2026 года начнет ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ING Group.

Согласно прогнозам группы, ЦБА сохранит учетную ставку на уровне 7,25% до конца 2025 года.

По прогнозам ING в третьем квартале следующего года учетная ставка будет повышена до 7,5%, в четвертом квартале - до 7,75%.

Сегодня правление ЦБА в шестой раз подряд приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 7,25%.

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Версия на азербайджанском языке ING Azərbaycanda 2026-cı ilin ortasınadək uçot dərəcəsinin dəyişdirilməsini gözləmir

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