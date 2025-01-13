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ING Group повысил прогноз по учетной ставке ЦБА на 2025-2026 годы

ING Group повысил прогноз по учетной ставке ЦБА на 2025-2026 годы ING Group повысил прогноз по учетной ставке ЦБА на 2025-2026 годы
Финансы
13 января 2025 г. 12:44
ING Group повысил прогноз по учетной ставке ЦБА на 2025-2026 годы

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group обновила свои прогнозы относительно учетной ставки ЦБА на ближайшие два года.

Как сообщает Report, согласно новым оценкам голландского финансового гиганта, учетная ставка ЦБА составит 7,25% в 2025 году и 7,75% в 2026 году, что на 0,25 процентных пункта выше по сравнению с ранее озвученными ожиданиями.

Напомним, что 18 декабря 2024 года правление ЦБА приняло решение сохранить учетную ставку на текущем уровне в 7,25%. При этом нижний предел процентного коридора остался на отметке 6,25%, а верхний предел - на уровне 8,25%.

Ожидается, что очередное решение ЦБА по этому вопросу будет принято в январе.

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