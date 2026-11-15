Бразилия после введения американских пошлин значительно нарастила торговлю с Китаем

Бразилия нарастила на 20% внешнеторговый оборот с Китаем после заметного снижения торговли с США на фоне введения пошлин администрацией президента Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции в Маниле в рамках саммита АСЕАН.

По его словам, доля США во внешней торговле Бразилии снизилась до 9,2% из-за американских пошлин.

"Бразилия в связи с этим решила диверсифицировать рынки экспорта и импорта вместо того, чтобы добиваться уступок от США", - отметил бразильский лидер.

Он отметил, что в среднем объем торговли Бразилии с 50 странами вырос на 10,5%, торговля с Китаем выросла почти на 20%, с Германией - на 15,8%, с Индонезией - на 15% и с Вьетнамом - на 13%.

Президент подчеркнул, что Бразилия стремится получить статус постоянного партнера Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это, по его словам, позволит удвоить объем торговли со странами объединения и снизить зависимость от одного торгового партнера.

Отметим, что 49-й саммит АСЕАН проходит в Маниле (Филиппины) 15–17 ноября.