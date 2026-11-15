Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Бразилия после введения американских пошлин значительно нарастила торговлю с Китаем

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 13:28
    Бразилия после введения американских пошлин значительно нарастила торговлю с Китаем

    Бразилия нарастила на 20% внешнеторговый оборот с Китаем после заметного снижения торговли с США на фоне введения пошлин администрацией президента Дональда Трампа.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции в Маниле в рамках саммита АСЕАН.

    По его словам, доля США во внешней торговле Бразилии снизилась до 9,2% из-за американских пошлин.

    "Бразилия в связи с этим решила диверсифицировать рынки экспорта и импорта вместо того, чтобы добиваться уступок от США", - отметил бразильский лидер.

    Он отметил, что в среднем объем торговли Бразилии с 50 странами вырос на 10,5%, торговля с Китаем выросла почти на 20%, с Германией - на 15,8%, с Индонезией - на 15% и с Вьетнамом - на 13%.

    Президент подчеркнул, что Бразилия стремится получить статус постоянного партнера Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это, по его словам, позволит удвоить объем торговли со странами объединения и снизить зависимость от одного торгового партнера.

    Отметим, что 49-й саммит АСЕАН проходит в Маниле (Филиппины) 15–17 ноября.

    Луис Инасиу Лула да Силва Товарооборот Бразилия Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР)
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