Бразилия после введения американских пошлин значительно нарастила торговлю с Китаем
- 15 ноября, 2026
- 13:28
Будьте в курсе главных новостей!
Бразилия нарастила на 20% внешнеторговый оборот с Китаем после заметного снижения торговли с США на фоне введения пошлин администрацией президента Дональда Трампа.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции в Маниле в рамках саммита АСЕАН.
По его словам, доля США во внешней торговле Бразилии снизилась до 9,2% из-за американских пошлин.
"Бразилия в связи с этим решила диверсифицировать рынки экспорта и импорта вместо того, чтобы добиваться уступок от США", - отметил бразильский лидер.
Он отметил, что в среднем объем торговли Бразилии с 50 странами вырос на 10,5%, торговля с Китаем выросла почти на 20%, с Германией - на 15,8%, с Индонезией - на 15% и с Вьетнамом - на 13%.
Президент подчеркнул, что Бразилия стремится получить статус постоянного партнера Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это, по его словам, позволит удвоить объем торговли со странами объединения и снизить зависимость от одного торгового партнера.
Отметим, что 49-й саммит АСЕАН проходит в Маниле (Филиппины) 15–17 ноября.