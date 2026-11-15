В Израиле задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Ирана

В Израиле задержан житель населенного пункта Мазраа на севере страны, подозреваемый в сотрудничестве с иранскими спецслужбами.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля в телеграм-канале.

"В рамках борьбы полиции Израиля и ШАБАК с иранской террористической и шпионской деятельностью был задержан гражданин Израиля Висам Галеб Салах Аввад по подозрению в контактах с иностранным агентом и деятельности, угрожающей безопасности государства", - говорится в сообщении.

По данным израильской полиции, подозреваемый фотографировал стратегические объекты и военные базы, полицейские участки, а также передавал своим кураторам материалы и координаты объектов. При обыске в доме подозреваемого были изъяты мобильные телефоны и компьютеры.

Следственные органы выяснили, что мужчина самостоятельно связался с представителями иранских структур через соцсети и предложил им свои услуги. Как утверждается, он действовал по идеологическим мотивам, желая отомстить, и не рассчитывал на финансовое вознаграждение. Также подозреваемый выражал поддержку таким организациям, как "Хезболлах".

После завершения расследования и сбора доказательств прокуратура Хайфского округа намерена предъявить ему обвинения и ходатайствовать о содержании под стражей до окончания судебного разбирательства.