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    В Израиле задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Ирана

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 13:10
    В Израиле задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Ирана

    В Израиле задержан житель населенного пункта Мазраа на севере страны, подозреваемый в сотрудничестве с иранскими спецслужбами.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля в телеграм-канале.

    "В рамках борьбы полиции Израиля и ШАБАК с иранской террористической и шпионской деятельностью был задержан гражданин Израиля Висам Галеб Салах Аввад по подозрению в контактах с иностранным агентом и деятельности, угрожающей безопасности государства", - говорится в сообщении.

    По данным израильской полиции, подозреваемый фотографировал стратегические объекты и военные базы, полицейские участки, а также передавал своим кураторам материалы и координаты объектов. При обыске в доме подозреваемого были изъяты мобильные телефоны и компьютеры.

    Следственные органы выяснили, что мужчина самостоятельно связался с представителями иранских структур через соцсети и предложил им свои услуги. Как утверждается, он действовал по идеологическим мотивам, желая отомстить, и не рассчитывал на финансовое вознаграждение. Также подозреваемый выражал поддержку таким организациям, как "Хезболлах".

    После завершения расследования и сбора доказательств прокуратура Хайфского округа намерена предъявить ему обвинения и ходатайствовать о содержании под стражей до окончания судебного разбирательства.

    Обвинения в шпионаже Сотрудники полиции Радикальная группировка Хезболлах Государство Израиль Исламская Республика Иран
    İsraildə İranın xeyrinə casusluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
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