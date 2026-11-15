İsraildə İranın xeyrinə casusluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
- 15 noyabr, 2026
- 13:36
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İsrailin şimalındakı Mazra kəndinin sakini İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinərək saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail polisinin mətbuat xidməti teleqram kanalında məlumat yayıb.
"İsrail polisi və Şin Betin İranın terror və casusluq fəaliyyəti ilə mübarizəsi çərçivəsində İsrail vətəndaşı Visam Qaleb Salah Əvvad xarici agentlə əlaqələrdə və dövlət təhlükəsizliyinə təhdid yaradan fəaliyyətdə şübhəli bilinərək saxlanılıb", – məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, şübhəli şəxs strateji obyektlərin, hərbi bazaların və polis bölmələrinin fotoşəkillərini çəkib, həmçinin obyektlərin görüntülərini və koordinatlarını əlaqədə olduğu şəxslərə ötürüb. Onun evində aparılan axtarış zamanı mobil telefonlar və kompüterlər götürülüb.
İstintaq orqanları müəyyən edib ki, həmin şəxs sosial şəbəkələr vasitəsilə İran strukturlarının nümayəndələri ilə özü əlaqə yaradaraq onlara xidmətlərini təklif edib. İddialara görə, o, ideoloji motivlərlə, qisas almaq məqsədilə hərəkət edib və maddi mükafat gözləməyib. Şübhəli şəxs, həmçinin "Hizbullah" kimi təşkilatlara dəstəyini ifadə edib.
İstintaq başa çatdıqdan və sübutlar toplandıqdan sonra Hayfa dairəsinin prokurorluğu ona qarşı ittiham irəli sürməyi və məhkəmə prosesi başa çatanadək həbsdə saxlanılması barədə vəsatət qaldırmağı planlaşdırır.