В Иране заявили, что не обсуждали с США приостановку обогащения урана

Иран и США не обсуждают возможность приостановки или снижения уровня обогащения урана.

Как сообщает Report, об этом в ходе пресс-конференции в Тегеране заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

По его словам, переговоры между сторонами пока не достигли этой стадии.

"Нет, сейчас мы вообще не на этой стадии. Мы все это время в принципе не обсуждаем и не обсуждали детали, связанные с ядерной темой", - отметил он.

Багаи добавил, что Иран не оставит без ответа ни одну направленную против него военную атаку США или других стран.