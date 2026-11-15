В Иране заявили, что не обсуждали с США приостановку обогащения урана
В регионе
- 15 ноября, 2026
- 12:45
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Иран и США не обсуждают возможность приостановки или снижения уровня обогащения урана.
Как сообщает Report, об этом в ходе пресс-конференции в Тегеране заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.
По его словам, переговоры между сторонами пока не достигли этой стадии.
"Нет, сейчас мы вообще не на этой стадии. Мы все это время в принципе не обсуждаем и не обсуждали детали, связанные с ядерной темой", - отметил он.
Багаи добавил, что Иран не оставит без ответа ни одну направленную против него военную атаку США или других стран.
İsmayıl Bəqai: İran və ABŞ uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması və ya azaldılması ehtimalını müzakirə etmir
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