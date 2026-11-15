Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Иране заявили, что не обсуждали с США приостановку обогащения урана

    В регионе
    • 15 ноября, 2026
    • 12:45
    В Иране заявили, что не обсуждали с США приостановку обогащения урана

    Иран и США не обсуждают возможность приостановки или снижения уровня обогащения урана.

    Как сообщает Report, об этом в ходе пресс-конференции в Тегеране заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

    По его словам, переговоры между сторонами пока не достигли этой стадии.

    "Нет, сейчас мы вообще не на этой стадии. Мы все это время в принципе не обсуждаем и не обсуждали детали, связанные с ядерной темой", - отметил он.

    Багаи добавил, что Иран не оставит без ответа ни одну направленную против него военную атаку США или других стран.

    Эсмаил Багаи МИД Ирана Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    İsmayıl Bəqai: İran və ABŞ uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması və ya azaldılması ehtimalını müzakirə etmir
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