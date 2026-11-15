İsmayıl Bəqai: İran və ABŞ uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması və ya azaldılması ehtimalını müzakirə etmir
Region
- 15 noyabr, 2026
- 12:31
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İran və ABŞ uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması və ya azaldılması ehtimalını müzakirə etmir; danışıqlar hələ bu mərhələyə çatmayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqai bildirib.
"Xeyr, hazırda biz ümumiyyətlə bu mərhələdə deyilik. Bütün bu müddət ərzində nüvə məsələsi ilə bağlı detalları müzakirə etmirik və etməmişik", - deyə o əlavə edib.
XİN rəsmisi əlavə edib ki, İran ABŞ tərəfindən ona qarşı yönəlmiş heç bir hərbi təcavüzü cavabsız qoymayacaq.
Son xəbərlər
13:36
İsraildə İranın xeyrinə casusluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbDigər ölkələr
13:27
Fransada əlverişsiz hava şəraiti 23 nəfərin xəsarət almasına səbəb olubDigər ölkələr
13:27
Ammar Baxşalıyev batut gimnastikası üzrə dünya çempionatının finalına yüksəlibFərdi
13:18
Portuqaliya yığmasının 3 futbolçusu düşərgəni tərk edibFutbol
12:57
Yaponiya müdafiə sahəsində süni intellektdən istifadə üzrə yeni konsepsiya təqdim edəcəkDigər ölkələr
12:31
İsmayıl Bəqai: İran və ABŞ uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması və ya azaldılması ehtimalını müzakirə etmirRegion
12:24
Sabah Azərbaycanda intensiv yağış yağacaq, güclü külək əsəcəkEkologiya
12:12
Rəsmi Tehran: İran mövqeyindən yaxşı xəbərdar olan Rusiya və Çinlə sıx əlaqə saxlayırRegion
12:03
Aleks Qrimaldo xəstəlik səbəbindən İspaniya millisindən ayrılıbFutbol