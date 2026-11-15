В Баку и регионах завтра пройдут дожди

В Баку и регионах Азербайджан в понедельник ожидается погода с осадками.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на 16 ноября Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на Абшеронском полуострове местами пройдут дожди, местами интенсивного характера. К утру осадки постепенно прекратятся, сильный северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

Температура воздуха ночью составит 7-9, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана местами пройдут дожди, в горных районах выпадет снег. К вечеру осадки в большинстве районов постепенно прекратятся, кое-где будет туман. Умеренный западный ветер ночью и утром местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем 14-17° тепла, в горах ночью 3-7, днем 0-3° мороза.