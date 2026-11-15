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    В Баку и регионах завтра пройдут дожди

    Экология
    • 15 ноября, 2026
    • 12:29
    В Баку и регионах завтра пройдут дожди

    В Баку и регионах Азербайджан в понедельник ожидается погода с осадками.

    Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на 16 ноября Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации, в столице и на Абшеронском полуострове местами пройдут дожди, местами интенсивного характера. К утру осадки постепенно прекратятся, сильный северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

    Температура воздуха ночью составит 7-9, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 60-65%.

    В регионах Азербайджана местами пройдут дожди, в горных районах выпадет снег. К вечеру осадки в большинстве районов постепенно прекратятся, кое-где будет туман. Умеренный западный ветер ночью и утром местами будет усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 5-9, днем 14-17° тепла, в горах ночью 3-7, днем 0-3° мороза.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Azərbaycanda intensiv yağış yağacaq, güclü külək əsəcək
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