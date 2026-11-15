Иран не ожидает изменений в сотрудничестве с МАГАТЭ

Иран не ожидает изменений в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Пока сохраняется нынешняя ситуация, мы не можем ожидать изменений в сотрудничестве между Ираном и агентством. Ведь само агентство признает, что нынешнее положение стало результатом ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Багаи, Иран дважды подвергался нападению в период переговоров. Удары наносились в том числе по ядерным объектам, находившимся под гарантиями МАГАТЭ. Однако агентство, его Совет управляющих и генеральный директор игнорируют этот факт.

Представитель МИД также затронул вопрос Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он заявил, что решение по этому вопросу должны принимать соответствующие органы в рамках установленных правовых процедур. Пока Иран остается участником договора и будет выполнять взятые на себя обязательства.

Агентство Reuters 13 ноября обнародовало содержание конфиденциального доклада МАГАТЭ. В документе агентство призвало Иран предпринять поэтапные шаги для обеспечения возвращения инспекторов в страну.

В докладе признается, что удары по ядерным объектам Ирана создали беспрецедентную ситуацию. Вместе с тем отмечается, что из-за недостаточного уровня сотрудничества агентство не может подтвердить, что заявленные ядерные материалы не были перенаправлены на другие цели. Доклад, как ожидается, будет обсуждаться на заседании Совета управляющих МАГАТЭ на следующей неделе.