Багаи: Иран находится в тесном контакте с Россией и Китаем

Иран поддерживает тесный контакт с Россией и Китаем, которые являются его стратегическими партнерами и хорошо знают позицию Тегерана.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Мы находимся в тесном контакте и с Россией, и с Китаем. Китай и Россия являются нашими стратегическими партнерами и хорошо знают нашу позицию", - отметил он.

По его словам, обе страны выступают против односторонней и конфронтационной политики США и понимают, что происходящее в регионе - результат незаконных и авантюрных действий Вашингтона, поэтому в любом взаимодействии с американской стороной они непременно потребуют от нее ответственности.