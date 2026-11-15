Багаи: Иран находится в тесном контакте с Россией и Китаем
В регионе
- 15 ноября, 2026
- 12:36
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Иран поддерживает тесный контакт с Россией и Китаем, которые являются его стратегическими партнерами и хорошо знают позицию Тегерана.
Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.
"Мы находимся в тесном контакте и с Россией, и с Китаем. Китай и Россия являются нашими стратегическими партнерами и хорошо знают нашу позицию", - отметил он.
По его словам, обе страны выступают против односторонней и конфронтационной политики США и понимают, что происходящее в регионе - результат незаконных и авантюрных действий Вашингтона, поэтому в любом взаимодействии с американской стороной они непременно потребуют от нее ответственности.
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