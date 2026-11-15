Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Багаи: Иран находится в тесном контакте с Россией и Китаем

    В регионе
    • 15 ноября, 2026
    • 12:36
    Багаи: Иран находится в тесном контакте с Россией и Китаем

    Иран поддерживает тесный контакт с Россией и Китаем, которые являются его стратегическими партнерами и хорошо знают позицию Тегерана.

    Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

    "Мы находимся в тесном контакте и с Россией, и с Китаем. Китай и Россия являются нашими стратегическими партнерами и хорошо знают нашу позицию", - отметил он.

    По его словам, обе страны выступают против односторонней и конфронтационной политики США и понимают, что происходящее в регионе - результат незаконных и авантюрных действий Вашингтона, поэтому в любом взаимодействии с американской стороной они непременно потребуют от нее ответственности.

    Эсмаил Багаи МИД Ирана Операция США и Израиля против Ирана Россия Китайская Народная Республика (КНР)
    Rəsmi Tehran: İran mövqeyindən yaxşı xəbərdar olan Rusiya və Çinlə sıx əlaqə saxlayır
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