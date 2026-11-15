Rəsmi Tehran: İran mövqeyindən yaxşı xəbərdar olan Rusiya və Çinlə sıx əlaqə saxlayır
Region
- 15 noyabr, 2026
- 12:12
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"İran strateji tərəfdaşları olan və Tehranın mövqeyindən yaxşı xəbərdar olan Rusiya və Çinlə sıx əlaqə saxlayır".
"Report" xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqai bildirib.
"Biz həm Rusiya, həm də Çinlə sıx təmasdayıq. Çin və Rusiya bizim strateji tərəfdaşlarımızdır və mövqeyimizi yaxşı bilirlər", – o, mətbuat konfransında deyib.
Diplomatın sözlərinə görə, Rusiya ilə məsləhətləşmələr daim davam edir.
Tehran müxtəlif məsələləri, o cümlədən regional problemləri həm telefon danışıqları, həm Moskvadakı səfirlik, həm də Tehrandakı Rusiya səfiri vasitəsilə mütəmadi müzakirə edir.
Son xəbərlər
12:12
Rəsmi Tehran: İran mövqeyindən yaxşı xəbərdar olan Rusiya və Çinlə sıx əlaqə saxlayırRegion
12:03
Aleks Qrimaldo xəstəlik səbəbindən İspaniya millisindən ayrılıbFutbol
12:00
İran BAEA ilə əməkdaşlıqda dəyişiklik gözləmirRegion
11:42
Foto
FHN tərəfindən silsilə maarifləndirmə tədbirləri keçirilibDaxili siyasət
11:28
HƏMAS-ın "Rəfah" briqadasının komandiri öldürülübDigər ölkələr
11:08
Azərbaycan paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil Fələstin Dövlətinin yaradılmasını dəstəkləyirXarici siyasət
11:06
Foto
Güləş üzrə milli komandaların fizioterapevtləri ilə görüş keçirilibFərdi
11:03
Prezident İlham Əliyev Mahmud Abbası təbrik edibXarici siyasət
10:55
Əfqanıstanda qızıl mədənində uçqun olub, ölənlər və yaralananlar varDigər ölkələr