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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Rəsmi Tehran: İran mövqeyindən yaxşı xəbərdar olan Rusiya və Çinlə sıx əlaqə saxlayır

    Region
    • 15 noyabr, 2026
    • 12:12
    Rəsmi Tehran: İran mövqeyindən yaxşı xəbərdar olan Rusiya və Çinlə sıx əlaqə saxlayır

    "İran strateji tərəfdaşları olan və Tehranın mövqeyindən yaxşı xəbərdar olan Rusiya və Çinlə sıx əlaqə saxlayır".

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqai bildirib.

    "Biz həm Rusiya, həm də Çinlə sıx təmasdayıq. Çin və Rusiya bizim strateji tərəfdaşlarımızdır və mövqeyimizi yaxşı bilirlər", – o, mətbuat konfransında deyib.

    Diplomatın sözlərinə görə, Rusiya ilə məsləhətləşmələr daim davam edir.

    Tehran müxtəlif məsələləri, o cümlədən regional problemləri həm telefon danışıqları, həm Moskvadakı səfirlik, həm də Tehrandakı Rusiya səfiri vasitəsilə mütəmadi müzakirə edir.

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