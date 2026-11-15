Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Япония представит новую концепцию применения ИИ в сфере обороны

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 12:26
    Япония представит новую концепцию применения ИИ в сфере обороны

    Министерство обороны Японии разработает новую концепцию использования искусственного интеллекта в сфере безопасности, в том числе в Силах самообороны страны.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал TBS, об этом заявил глава ведомства Синдзиро Коидзуми.

    По его словам, документ под названием Defense AI Vision будет представлен в конце ноября 2026 года. Он определит дальнейшие направления внедрения ИИ в работу оборонного ведомства и вооруженных сил.

    В 2024 году Минобороны Японии уже утвердило базовую политику развития технологий искусственного интеллекта. Однако в октябре Коидзуми сообщил о намерении пересмотреть ее с учетом обновления ключевых документов в сфере национальной безопасности.

    Пересмотр оборонной стратегии и других профильных документов инициировала премьер-министр Санаэ Такаити после вступления в должность. Ожидается, что работа завершится до конца 2026 года. По данным японских медиа, особое внимание в обновленных документах будет уделено применению ИИ и развитию беспилотных систем.

    Санаэ Такаити Минобороны Японии Искусственный интеллект (ИИ)
    Yaponiya müdafiə sahəsində süni intellektdən istifadə üzrə yeni konsepsiya təqdim edəcək
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    13:52
    В Берлине на молодежной демонстрации задержали 22 человека
    Другие страны
    13:35
    Аммар Бахшалыев вышел в финал чемпионата мира по прыжкам на батуте
    Индивидуальные
    13:28
    Бразилия после введения американских пошлин значительно нарастила торговлю с Китаем
    Другие страны
    13:10
    В Израиле задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Ирана
    Другие страны
    12:56
    На юге Франции из-за непогоды пострадали 23 человека, один пропал без вести
    Другие страны
    12:45
    В Иране заявили, что не обсуждали с США приостановку обогащения урана
    В регионе
    12:36
    Багаи: Иран находится в тесном контакте с Россией и Китаем
    В регионе
    12:29
    В Баку и регионах завтра пройдут дожди
    Экология
    12:26
    Япония представит новую концепцию применения ИИ в сфере обороны
    Другие страны
    Лента новостей