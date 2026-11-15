Япония представит новую концепцию применения ИИ в сфере обороны

Министерство обороны Японии разработает новую концепцию использования искусственного интеллекта в сфере безопасности, в том числе в Силах самообороны страны.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TBS, об этом заявил глава ведомства Синдзиро Коидзуми.

По его словам, документ под названием Defense AI Vision будет представлен в конце ноября 2026 года. Он определит дальнейшие направления внедрения ИИ в работу оборонного ведомства и вооруженных сил.

В 2024 году Минобороны Японии уже утвердило базовую политику развития технологий искусственного интеллекта. Однако в октябре Коидзуми сообщил о намерении пересмотреть ее с учетом обновления ключевых документов в сфере национальной безопасности.

Пересмотр оборонной стратегии и других профильных документов инициировала премьер-министр Санаэ Такаити после вступления в должность. Ожидается, что работа завершится до конца 2026 года. По данным японских медиа, особое внимание в обновленных документах будет уделено применению ИИ и развитию беспилотных систем.