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    На юге Франции из-за непогоды пострадали 23 человека, один пропал без вести

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 12:56
    На юге Франции из-за непогоды пострадали 23 человека, один пропал без вести

    На юге Франции из-за последствий сильных дождей и наводнений пострадали 23 человека, одна женщина пропала без вести.

    Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на местные власти.

    Отмечается, что в департаменте Эро продолжаются поиски 73-летней женщины, которая исчезла в районе коммуны Могио недалеко от Монпелье. В коммуне Люнель в регионе Окситания от наводнения пострадали 23 человека. Движение по автомагистрали A9 между Нимом и Галларгом временно перекрывали. Ряд других дорог также оказался затоплен.

    По данным метеорологической службы Météo-France, в ночь на 15 ноября в районе Монпелье выпали особенно интенсивные осадки. В аэропорту Монпелье-Фрежорг зафиксировали до 190 мм осадков, из них 153 мм - за три часа и 89 мм - всего за один час.

    Отмечается, что из-за непогоды в пожарно-спасательные службы поступило более 100 вызовов, в основном от водителей, оказавшихся заблокированными в автомобилях.

    Утром в воскресенье Météo-France сняла оранжевый уровень погодной опасности из-за дождей и наводнений в департаментах Эро, Гар и Буш-дю-Рон.

    Наводнение Франция
    Fransada əlverişsiz hava şəraiti 23 nəfərin xəsarət almasına səbəb olub
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