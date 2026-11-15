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    Fransada əlverişsiz hava şəraiti 23 nəfərin xəsarət almasına səbəb olub

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2026
    • 13:27
    Fransada əlverişsiz hava şəraiti 23 nəfərin xəsarət almasına səbəb olub

    Fransanın cənubunda güclü yağışlar və daşqınlar nəticəsində 23 nəfər xəsarət alıb, bir qadın itkin düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən "Le Parisien" qəzeti məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, Ero departamentində Monpelye şəhəri yaxınlığındakı Moqio kommunası ərazisində itkin düşən 73 yaşlı qadının axtarışları davam etdirilir. Oksitaniya regionunun Lünyel kommunasında isə daşqınlar nəticəsində 23 nəfər xəsarət alıb. Nim və Qalyarq şəhərləri arasındakı A9 avtomobil yolunda nəqliyyatın hərəkəti müvəqqəti dayandırılıb. Bir sıra digər yollar da su altında qalıb.

    Fransanın meteorologiya xidməti "Météo-France"ın məlumatına görə, noyabrın 15-nə keçən gecə Monpelye ərazisində xüsusilə intensiv yağıntılar qeydə alınıb. Monpelye-Frejorg hava limanında 190 millimetrədək yağıntı düşüb. Bunun 153 millimetri üç saat, 89 millimetri isə cəmi bir saat ərzində qeydə alınıb.

    Qeyd olunur ki, əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar yanğınsöndürmə və xilasetmə xidmətlərinə 100-dən çox müraciət daxil olub. Müraciətlərin əksəriyyəti avtomobillərində köməksiz vəziyyətdə qalan sürücülərdən gəlib.

    Bazar günü səhər saatlarında "Météo-France" Ero, Qar və Buş-dü-Ron departamentlərində yağış və daşqınlarla bağlı elan edilmiş narıncı təhlükə səviyyəsini ləğv edib.

    Fransa Subasma (daşqın)
    На юге Франции из-за непогоды пострадали 23 человека, один пропал без вести
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