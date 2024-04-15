ING: ЦБА в 2024-2025 гг. продолжит снижение учетной ставки

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) в 2024 и в 2025 годах продолжит снижение учетной ставки, спрогнозировала нидерландская компания ING Group.

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) в 2024 и в 2025 годах продолжит снижение учетной ставки, спрогнозировала нидерландская компания ING Group.

Как сообщает Report со ссылкой на опубликованные компанией прогнозы, ЦБА в 2024 году снизит учетную ставку до 7%.

"Учетная ставка ЦБА снизится в I квартале 2025 года до 6,75%, к концу будущего года – до 6%", - сообщает ING Group.

Согласно отчету, новые прогнозы компании на текущий и следующий года ниже опубликованных 22 февраля прогнозов ING Group на 0,5 процентных пункта.

Отметим, что правление ЦБА 28 марта 2024 года приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентных пунктов - с 7,75% до 7,5%

Нижний предел процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, верхний предел снижен на 0,25 процентных пункта - с 8,75% до 8,5%.