ING Bank: Курс евро превысит 1,20 доллара

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Евро может продолжить укрепляться к доллару США и выйти на рубеж 1,20 доллара. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, так считает Вирадж Патель, главный эксперт голландского банка ING по форексу.

По мнению эксперта, опасения инвесторов в отношении политической неопределенности в еврозоне развеиваются, а экономические данные, как ожидается, вновь будут позитивными. Предварительные данные по потребительским ценам еврозоны, ожидаемые 30 ноября, вероятно, будут сильными, и в ING считают, что рынки несколько недооценивают инфляцию в еврозоне. В банке верят, что политический ступор, в который угодила Германия, вероятно, останется позади после того, как Социал-демократическая партия Германии согласилась обсудить формирование "большой коалиции" с канцлером Ангелой Меркель и ее Христианско-демократической партией.

Отметим, что пара евро/доллар достигла сегодня 1,1957 USD/EUR, самого высокого уровня за два месяца.