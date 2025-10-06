ING: Азербайджанские облигации выигрывают на фоне геополитической стабильности и инвестиционного статуса

Азербайджанские суверенные облигации продолжают вызывать интерес у инвесторов, несмотря на умеренное сужение спредов и ограниченный потенциал дальнейшего роста.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Group, повышение кредитного рейтинга Азербайджана агентством Moody"s до уровня Baa3 придало бумагам статус инвестиционного уровня (Investment Grade), что заметно укрепило доверие рынка.

"Дополнительным фактором, поддерживающим позитивные настроения инвесторов, стали мирные инициативы между Азербайджаном и Арменией, способствующие снижению геополитических рисков и повышению стабильности в регионе", - подчеркивает банк.

ING отмечает, что спреды по азербайджанским евробондам сузились в соответствии с новым кредитным рейтингом, при этом фундаментальные показатели экономики остаются устойчивыми, несмотря на некоторое ослабление "двойного профицита" - бюджета и текущего счета - в текущем году.

"Хотя потенциал дальнейшего роста котировок ограничен, облигации AZERBJ 32s продолжают предлагать доходность выше, чем бумаги стран с аналогичными рейтингами - таких как Оман, Марокко и Казахстан, являющийся еще одним экспортером нефти. Это делает азербайджанские облигации привлекательными для удержания в портфеле, особенно на фоне ограниченного предложения на рынке", - говорится в отчете банка.