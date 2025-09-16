Инфляция в Азербайджане к 2030 году замедлится до 4,2%
Правительство Азербайджана прогнозирует снижение среднегодовой инфляции в 2026-2029гг.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Министерства финансов, по итогам 2025 года среднегодовая инфляция в стране составит 5,4%.
Согласно прогнозам, в 2026 году среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 4,8%.
В 2027 году среднегодовая инфляция ожидается на уровне 4,5%, в 2028 году – 4,3%, в 2029 году – 4,2%.
Отметим, что в 2024 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 2,2%.
